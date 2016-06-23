الأمم المتحدة: 6 مليون زيادة فى عدد متعاطى المخدرات بالعالم خلال عام

ارتفع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في العالم إلى 250 مليون شخصا، من بينهم 29 مليون شابا خلال عام 2014، مقارنة بإجمالي 246 مليون شخصا عام 2013، وفقا لتقرير اصدرته مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة اليوم الخميس.

واشار التقرير الى أن هذا العدد يمثل حوالي 5% من سكان العالم الذين يتراوح اعمارهم ما بين 15 الى 64 عاما، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الاحصاء لم يشهد زيادة ملحوظة على مدى السنوات الاربع الماضية بالنسبة لتعداد السكان العالمي.

بيد أن التقرير اوضح أن العدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات ارتفع لأول مرة منذ ست اعوام مضت، ويوجد الان نحو 29 مليون من هؤلاء الاشخاص، مقارنة بأخر أعلى تعداد والبالغ نحو 27 مليون فردا. بالإضافة فإن 12 مليون شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن وهم يمثلون 14% من عدد اجمالي مصابي فيروس نقص المناعة (الايدز) في العالم.

وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي لم تشهد فيه معدلات االوفيات المتعلقة بالجريمة زيادة، ففي عام 2014 لا يزال هنالك نحو 207 الف حالة وفاة، وتابع التقرير أن معدل وفيات نتيجة تعاطي الهروين وأخذ جرعات زائدة قد زادت بشكل كبير خلال العامين الماضين في بعض الدول في قارة امريكا الشمالية في غرب ووسط اوروبا. وبالنسبة لتعاطي القنب، فإنه يعد الاكثر شيوعا في العالم، حيث قدر عدد متعاطي القنب بنحو 183 مليون شخصا عام 2014.

وشمل التقرير على نتائج جديدة متعلقة بالاشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، حيث وجد القائمون على الدراسات والتقارير وجود علاقة بين استخدام المنشطات وزيادة مخاطر التعاطي بالحقن. كما رصد التقرير زيادة مستوى تعاطي المخدرات داخل السجون التي تعتبر مرتعا خصبا للأمراض المعدية وانتشار الايدز والفيروس الكبدي الوبائي والسل بين السجناء.

من جانبة قال مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن تعاطي المخدرات يهدد التنمية للعديد من الشعوب، لذا لابد من تطبيق سياسات لانقاد حياة الناس ولابد من محاربة تجار المخدرات، قائلا " لقد شهدنا دولا تطبق سياسات مثل علاج المتعاطين بدلا من حبسهم عن طريق توفير علاج بالمجان لهم". ودعا العديد من الدول ان تنتهج مثل نظيرتها في انتهاج سياسيات ممثالة تساهم في الحد من هذه تعاطي المخدرات.

وأشاد ك كريمي بور بالجهود التي تواصلها السلطات المصرية المتمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة اداخلية حيث اشارت الاحصاءات المصرية إلى ضبط 60 الف و785 شخصا في تهم تعاطي والاتجار بالمخدرات خلال العام الماضي. كما ذكر التقرير الحكومى أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة بلغ 394 طن من البانجو والحشيش والهروين والكوكايين، فضلا عن ضبط 100 مليون 307 الف قرص مخدر.

وفي سؤال لمحررة اليوم السابع، عن ما اذا كان التقرير السنوي يعتمد في احصائته لمصر على التقارير الحكومية فقط، قال كريمي بور إن التقرير الاموي يعتمد على الاحصائات الحكومية وغيرها من تقارير وأرقام منظمات المجتمع المدني من اجل تقديم ادق الاحصاءات.

وردا على سؤال اليوم السابع حول رؤية الأمم المتحدة لبعض الدول التي تقنن استخدام وتعاطي بعض المخدرات مثل المارجوانا في الوقت الذي تطبق فيه برامج الحد من التعاطي، قال مسعود كريمي بور إن المعاهدات الدولية المنظمة للحد من انتشار التعاطي والاتجار فيه موضوعة منذ اكثر من خمسين عاما ، وهناك بعض الدول لا ترغب في تقنين التعاطي لبعض الانواع بل العكس تعمل على معالجتها، مثل البرتغال.

وتابع الممثل الإقليمي أن بعض الدول الاخرى تشرع تعاطي المخدرات عن طريق استفتاء شعبي، كما هو الحال في بعض الولايات الامريكية، مضيفا أنه على الرغم ان بعض الولايات اباحت تعاطي انواع بعينها إلا ان الإدارة الأمريكية ملتزمة بالمعاهدات الدولية.

واستطرد أنه مؤخرا عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ابريل الماضي اجتماعا طارئا حول مكافحة الاتجار بالمخدرات وخلصت الى ترك الأمر الى الدول في ايجاد افضل السبل لديها في مكافحة التعاطي والاتجار بها، ولكن معظم الدول ابقوا على عدم تقنين او عدم تشريع المخدرات.

وتابع الممثل الإقليمي أن الحروب الأهلية تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الجريمة والتي منها الاتجار في المخدرات، ضاربا سوريا مثالا لذلك، منوها لحالة انعدام الأمن في هذا البلد فإنه يساهم في انتشار المخدرات بتصنعها وتصدريها الى دول الجوار.

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