تصميمات جورج حبيقة تجمّل إطلالات النجمات

يُبدع جورج حبيقة في الفساتين السوداء الكلاسيكيّة، فتظهر إبداعاته في العديد من الإطلالات أعلاه، كإطلالة العارضة كارولينا كوركوفا Karolina Kurkova، وبالفستان الناعم الذي اختارته ميشا بارتون Mischa Barton في مهرجان كان السينمائي، كما أنه يقدّم أجمل الفساتين الملوّنة. ويمكن أن تشاهدي إطلالات الممثلة ماليكا شيرواتي Mallika Sherawat، التي تعدّ واحدة من أكبر المعجبات بتصميمات جورج حبيقة مع زميلتها إيفا لونغوريا Eva Longoria، التي تألقت بتصميماته في العديد من إطلالاتها السابقة.

وتلقى تصميمات جورج حبيقة رواجاً واسعاً عند النجمات العربيات؛ فقد اختارتاه الإعلاميتين ديالا مكي و علا فارس أثناء ظهورهما في مهرجان كان، و تجمّلتا نانسي عجرم و ماجدة الرومي بفساتين ناعمة، تحمل بصماته في إطلالات سابقة.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل إطلالات النجمات بتصميمات جورج حبيقة، فشاهديها و شاركينا برأيك.