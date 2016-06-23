شاركوا "كتاكيت" احتفالاتها في العيد من خلال الأعمال الخيرية!

تحتفل "كتاكيت" Katakeet خلال شهر رمضان وعيد الفطر الحالي، بقيم هذا الشهر الفضيل مع المجتمع المحلي. وتضم جهودها مع الأهل لإشراك وإلهام الصغار للقيام بالأعمال الخيرة: العطاء، التسامح، المساعدة والشكر وكذلك تشجيع أعضاء المجتمع، الأصدقاء والعائلة على تلك الفضائل.

من خلال دعوة "كتاكيت" Katakeet الأهل للاعتراف ومكافأة أطفالهم على لفتاتهم الإيجابية في هذا الشهر من الكرم وحسن النية.

وللاحتفال بهبة العطاء مع كل طفل "كتاكيت" Katakeet سيقدم مفاجأة في كل مرة يزور فيها الأطفال المحل و يلعبوا بعجلة المتجر للمفاجأت.

وتقدم المجموعة الإستثنائية المخصصة لشهر رمضان والعيد اختيارات رائعة للفتيات والفتيان من عمر 0 الى 10 سنوات. يمكن للأهل والإصدقاء أن يكافئوا صغارهم لأعمالهم الخيرة بقطع صغيرة فاخرة مثل الملابس والبدلات الساحرة التي تعود لأفضل المصممين. من التجمعات العائلية والاحتفالات بعيد الفطر المبارك، الى العطلات والأمسيات الصيفية، سيجد الأطفال نفسهم سعداء لإرتداء قطع من مجموعة "بايبي ديور" Baby Dior المستوحاة من قصر فرساي، أو من الساتان المليء بأنماط الزهور وأنسجه التول المطرزة من "ديفيد تشارلز" David Charles. وللإطفال المسحورون بالطباعات الجريئة والنابضة بالحياة وبالأشكال المرحة، فإن "فندي" Fendi و"بربري" Burberry هم العنوان المثالي لهم بالتاكيد حيث لديهم خيارات واسعة وأنيقة تتلائم مع إتجاهات الموسم. أما بالنسبة للهدايا، فإن الضيوف مدعوون لإكتشاف تشكيلة الأكسسوارات الرائعة، بما فيها حقائب اليد، الأحذية وقطع الشعر!

عند "كتاكيت" Katakeet، وجهة التسوق الفاخرة للإطفال والأولاد، يمكن للأهل أن يستمتعوا بسهولة تلقي مشورة الخبراء وتوجيهاتهم، وكذلك التغليف المبدع والخدمة الاستثنائية التي لا تبخل بأي تفصيل.

هذا الموسم، وخصوصاً خلال هذا الشهر المبارك، ترحب "كتاكيت" Katakeet بالجميع للتأمل في قوة الصغار واللفتات الصغيرة التي من شأنها أن تخلق تغييراً ملموساً لا ينتسى في حياة الآخرين، والعالم.