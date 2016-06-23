ساعة يد من "بياجيه" تلاقي نجاح مذهل في الخليج العربي

تجسّد مجموعة "لايم لايت غالا ميلانيز" Limelight Gala Milanese من "بياجيه" Piaget، التي شهدت مؤخراً إطلاقاً مسبقاً وحصرياً في الخليج العربي، الأناقة والأنوثة. وقد أسرت هذه المجموعة منطقة الخليج العربي التي ستشهد في تموز\يوليو المقبل إطلاقاً رسمياً وعالمياً. وبمناسبة نجاحها الهائل، تلقّت المجموعة إستحسان خبراء الساعات في أسواق المنطقة المختلفة.

تُعرف الساعة من خلال العلبة المستديرة المعزّزة بمقبضين أنيقين ممدودين بطريقة غير متماثلة، المنحنيات الجميلة للقرص المرصّع بماسات مدوّرة والميناء ذي الأرقام الرومانية النحيلة. ولا يمكن التشكيك بتاتاً بهوية الساعة نظراً لسوارها الذهبي المميّز.

رأت ساعة " لايم لايت غالا" Limelight Gala ، الى جانب ساعات الـcuff وقلادات الـسوتوار، النور للمرة الأولى في السبعينيات. وبطبيعة الحال، كان لا بدّ لهذه الساعة من أن تعكس أجواء تلك الفترة التي شهدت انتشار ظاهرة التحرّر وحرية التعبير والجرأة الكبيرة. ويعتمد أسلوب "بياجيه" Piaget على تصاميم مبتكرة أسرت المشاهير آنذاك. تجسّد هذه الساعة الانوثة الثابتة في إطار رغبة بياجيه الدائمة الى إنتاج ساعات مخصّصة للنساء. وقد أعادت الدار طرح نسخ جديدة من هذه الساعة هذا العام، حيث قدمتها مع سوار أنيق من الذهب من طراز Milanese. وتمّت صياغة الذهب كالنسيج لإضفاء مرونة ورقّة على السوار المدمج في العلبة.