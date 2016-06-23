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"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة

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"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة "حصر أموال الإخوان" تتحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة
قررت لجنة التحفظ على وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، التحفظ على مستشفى الدكتور أحمد اللبان للجراحة، ومالكها أحمد محمد الحسينى اللبان بالإسماعيلية، ومركز أسامة عبيد للآشعة ومالكه أسامة محمد محمد عبيد بالمنوفية.

كما قررت اللجنة التحفظ على شركات هاى جينيك إنترناشيونال لللأدوية بالقليوبية، والفاطمية للمستلزمات الطبية بالغربية، والشركة العلمية الدولية للخدمات الطبية "مستشفى أمان" بحلوان، ومالكى هذه الشركات عبد الله محمد على قاعود، ومحمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى، وشريف مجدى محمد شعيب، وشركات إفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وبكسيل للمستحضرات الطبية والتجميل، وروفتنس فارما للصناعات الدوائية بالقاهرة، ومديرى هذه الشركات حسام محمد تاج الدين السيد، وأحمد عبد العزيز السيد عبيد، ومحمد رمضان عبد الحليم.

كما تنوه اللجنة إلى أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة قيام بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بنشر أخبار غير دقيقة عن إجراءات تتخذها اللجنة ومعلومات تتعلق بعمل اللجنة، ونسبت هذه الأخبار إلى عبارات "مصادر مطلعة أو مصادر داخل اللجنة ".

ولما كانت هذه المعلومات والأخبار والمصادر عارية عن الصحة، ومن ثم تهيب اللجنة بكافة وسائل الإعلام مراعاة وتحرى الدقة فيما تنشره من بيانات وأخبار تتعلق بعمل اللجنة، إذ تصدر اللجنة بيانا رسميا كل فترة يوضح به رئيس اللجنة ما تتخذه من إجراءات وقرارات لكافة وسائل الاعلام عبر هذا البيان فقط .


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