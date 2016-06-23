صور.. الانتهاء من تطوير المرسى السياحي بمركز البلينا في سوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الانتهاء من تطوير المرسى السياحي بمركز البلينا، والذي ويهدف إلى استقبال رحلات البواخر السياحية، والتي تنطلق من أسوان إلى القاهرة والعكس، واستضافة الأفواج السياحية الزائرة للمحافظة وخاصة مدينة البلينا، ومعبد أبيدوس لترويج وتنشيط السياحة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2 مليون و 700 ألف جنيه، بتمويل من وزارة السياحة وتنفيذ إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويمتد المرسى بطول 120 متر على شاطئ النيل.

وأكد “عبد المنعم”، أن المشروع يعد من أهم المشروعات السياحية فى سوهاج، حيث أن خطط تطوير المراسي السياحية من أولويات المحافظة، ضمن خطة التنمية السياحية لتطوير السياحة النيلية فى سوهاج خاصة، وبالتوازي مع خطة وزارة السياحة للتطوير علي مستوي الجمهورية عامة.