محافظة سوهاج: إنتهاء تطوير وتجميل ميدان الصهريج بمركز البلينا

قال بيان لمحافظة سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا انتهت من تجميل ميدان الصهريج بوسط المدينة وإزالة الاشغالات بمختلف الشوارع وإنارة الأعمدة الكهربائية، وأزالت الوحدة المحلية 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 19 قيراط بطريق عرابه ابيدوس "الحجز الحرجه قبلى"، وجارى أعمال إنشاء وتطوير مرسى العبارة بمركز البلينا.

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يأتى تنفيذا لتعليمات أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة، بشأن الاهتمام بالنظافة وتجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة التعديات والإشغالات.

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