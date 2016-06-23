الدوم والتمر هندى والكركديه وعصير الليمون أفضل مشروبات مريض السكر

أكد الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا أن المشروبات الرمضانية تتميز بتنوعها واحتوائها على نسبة كبيرة من السكر لذلك فإن هناك مشروبات يجب أن يحرص عليها مريض السكر خلال شهر رمضان وأهمها هى الماء والدوم والتمر هندى والكركديه وعصير الليمون.

قال الدكتور ياسر عبد الرؤوف يعتبر النظام الغذائى لمريض السكر من الخطوات الأساسية للتعامل مع هذا المرض فى شهر رمضان الكريم، موضحا أنه من الشائع تناول الكثير من العصائر فى شهر رمضان الكريم، ومريض السكر أمامه الكثير من التحديات إلا أنه يجب التعامل بحكمة فى مواجهة هذه التحديات، ومن أفضل المشروبات لمريض السكر فى شهر رمضان هو الماء حيث يجب علية تناول كمية من الماء لا تقل عن 4 لترات يوميا، وذلك لارتفاع حرارة الجو، وفقدان الكثير من السوائل عن طريق العرق، مشيرا إلى أن الإكثار من الماء يساعد فى تنشيط الدورة الدموية للكلى ويعمل على التقليل من لزوجة الدم، والوقاية من حدوث جلطات بالدورة الدموية.

وأشار الدكتور ياسر عبد الروؤف أنه من باب مشاركة مريض السكر لأفراد أسرته فى رمضان فى تناول العصائر فى هذا الشهر فإن من العصائر المفضلة له هو عصير الليمون، وأيضا الكركديه البارد والتمر هندى البارد، وذلك باستخدام المحليات الصناعية حيث إنها تعمل على ترطيب الجسم وتهدئ الأعصاب، وتساعد فى ضبط ضغط الدم، عند الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من مرضى السكر.

وقال إنه يمكن تناول كوب واحد من عصير الدوم البارد باستخدام المحلى الصناعى، ومن المشروبات الساخنة المفضل تناولها فى شهر رمضان هو القرفة والحلبة، موضحا أنهما من المشروبات التى تعمل على تحفيز أنسجة الجسم لمفعول الأنسولين، وبالتالى يعملان على ضبط نسبة السكر لدى مريض السكر فى هذا الشهر.

وقال لا ننصح بتناول العرقسوس حيث إنه يؤدى إلى ارتفاع شديد فى ضغط الدم لدى مرضى السكر الذين يعانون من هذا المرض، وقد يؤدى إلى هبوط احتقانى بعضلة القلب لدى مرضى السكر الذين يعانون من نقص كفاءة القلب، ويمكن تناول مما بين كوب إلى كوبين من الشاى فى شهر رمضان دون إضافة سكر إليها على أن يتم توزيع نسبة السوائل بشكل منتظم ما بين الإفطار والسحور.

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