اختبار طبي أخير لتحديد موقف حمودي من مواجهة المصري

يخضع أحمد حمودي لاعب وسط الزمالك لاختبار طبي أخير قبل مران الفريق اليوم الخميس لتحديد موقفه من مباراة المصري البورسعيدي غدا الجمعة على استاد الإسكندرية.

وكام حمودي قد شارك في جزء من مران الفريق أمس الأربعاء إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي المدير الفني يرغب في الاطمئنان عليه بشكل أكبر.

وكان حمودي يعاني من شد في العضلة الضامة.

ويدرس حلمي عدم ضم حمودي للقاء المصري وتجهيزه للقاء وفاق سطيف يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتبقى أمام نادي الزمالك أسبوعا قبل الموعد النهائي لتقديم عرض لضم حمودي المعار من بازل السويسري بشكل نهائي.

وانضم حمودي للزمالك معارا من بازل مطلع هذا الموسم، ويحق للزمالك شراء اللاعب من النادي السويسري مقابل 700 ألف دولار شريطة تقديم عرض قبل يوم الخميس بعد المقبل، 30 يونيو.

وبالتالي، يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع حمودي عقب لقاء المصري يوم الجمعة في الجولة الـ32 للدوري لحسم مصيره والاتفاق على النواحي المادية بشكل نهائي.