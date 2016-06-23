"الكهرباء" العراقية: استهداف 3 أبراج بخط ميرساد - ديالى بعبوات ناسفة

تعرضت 3 أبراج فى خط استيراد الطاقة الكهربائية ميرساد - ديالى القادم من إيران إلى عمل إرهابى تخريبى اليوم "الخميس" فى منطقة كباشى بمحافظة ديالى شمال شرقى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس، فى تصريح صحفي، ان مخربين وضعوا عبوات ناسفة تحت ثلاثة للضغط العالى لنقل الكهرباء، مما أدى الى تضرر عدد من قواعدها ، إلا انه لم ينفصل خط نقل الكهرباء ولايزال داخل الخدمة.

وأشار إلى أن وزير الكهرباء العراقى علاء دشر وجه باصلاح وصيانة الأضرار التى حدثت فى الأبراج الثلاثة لضمان استمرارية عمل خط نقل الكهرباء ، وقال: ان الجهات المختصة شرعت على الفور بأعمال الصيانة.

وأضاف: ان خط استيراد الطاقة الكهربائية للضغط العالى ميرساد - ديالى ينقل ٤٠٠ ميجاوات من الطاقة من إيران، وهو احد الخطوط الأربعة لاستيراد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه تعرض لأعمال تخريب سابقا.

ونوه المتحدث إلى أن منظومة الكهرباء الوطنية وصلت الى انتاج ١٣٧١٠ ميجاوات، وهذا الانتاج لم تشهده المنظومة من قبل، وان ساعات توفير الكهرباء للمواطنين فى بغداد والمحافظات تتراوح ما بين ١٦و٢٤ ساعة يومياً، وقال ان الانتاج سيرتفع خلال الاسبوع المقبل الى من ١٤ ألف ميجاوات مع دخول وحدات توليدية جديدة للخدمة.

ودعا المواطنين الى التعاون مع الوزارة فى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر المستطاع من أجل ضمان استمرارية توفير الخدمة لساعات اكثر خلال أيام الصيف، التى تلامس درجات الحرارة خلالها 50 درجة مئوية.