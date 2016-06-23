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المتهم بممارسة الدجل بالإسكندرية: لست دجالا وأطبق العلم ولا أؤذى أحدا

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المتهم بممارسة الدجل بالإسكندرية: لست دجالا وأطبق العلم ولا أؤذى أحدا المتهم بممارسة الدجل بالإسكندرية: لست دجالا وأطبق العلم ولا أؤذى أحدا
قال" أحمد.أ" المتهم بممارسة الدجل والشعوذة، غرب الإسكندرية، إن ما يفعله مع المواطنين ليس بدجل، وإنما هو علم مأخوذ من كتب ومخطوطات، ويقوم بتطبيق ما يقرأه بالكتب، وتنفيذه، مشيرًا إلى نجاحه بالفعل فى تحقيق أمنيات الكثير.

وأضاف فى التحقيقات الأولية معه، أنه لم يؤذِ أحدًا من الناس، بل يساعدهم على حل مشكلاتهم بالفعل، ويبعد بعمله عن التفرقة بين الأحباء والأزواج.

وأضاف المتهم "صحيح أنا سنى صغير، ولكن اتعلمت المهنة من واحد كنت بشتغل معاه وأخذت الكتب التى كان يمتلكها، لقراءتها والعمل بها".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن وراء سقوط المتهم، سيدة، أبلغت مباحث قسم شرطة مينا البصل، بشكها وارتيابها فى "أحمد.ا" مواليد 1988 عامل، ومقيم 39 شارع الإمام الأعظم بمنطقة كوم الشقافة، والذى ذهبت إليه لعلمها بقدرته على التحدث مع الجن ورغبتها فى فض الخلافات بينها وبين زوجها، إلا أنها اكتشفت وبعد دفعها مبالغ مالية كبيرة، تزايد الخلاف، وعندما ذهبت إليه فى المرة الأخيرة طلب تصويرها.

وعقب تقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة، ألقت مباحث مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى، القبض على الدجال الذى أوهم زبائنه بقدرته على التحدث مع الجن، وإجبارهم على تنفيذ طلباته المتمثلة فى شفاء المرضى، وإنجاب النساء، وزواج الفتيات، وإيجاد فرص عمل للشباب.

وتم العثور بحيازته على بخور، وسبح، وكتب عن العلاقة بين الساحر والشيطان، والطرق السفلية والتنجيم والأثر والكف، وأحجبة مكتوب عليها بالقلم الأحمر كلام غير مفهوم، وأقدام دجاج وأرانب، وأعضاء أخرى من الحيوانات، وهو ما تم ضبطه داخل مسكن المتهم بممارسة الشعوذة والسحر فى الإسكندرية.

وتم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأحجبة، ودماء، وأعضاء حيوانات وطيور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


>سقوط دجال يزعم قدرته على تسخير الجن لشفاء المرضى مقابل المال بالإسكندرية

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