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تأجيل قضية اتهام رجل أعمال سعودى بالتلاعب بالبورصة لجلسه 8 سبتمبر

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تأجيل قضية اتهام رجل أعمال سعودى بالتلاعب بالبورصة لجلسه 8 سبتمبر تأجيل قضية اتهام رجل أعمال سعودى بالتلاعب بالبورصة لجلسه 8 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد شرف وسكرتارية أحمد شعبان، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد 12 شخصا، منهم رجل أعمال سعودى، لاتهامهم بالتلاعب فى البورصة إلى جلسة 8 سبتمبر لإعلان المتهم الثانى عشر للحضور.

وترجع تفاصيل القضية إلى قيام رجل الأعمال السعودى ويدعى عبدالله. ب، وعدد من المتهمين، عن  طريق التدليس، بالتأثير على سعر تداول الورقة المالية لشركة "أجواء للصناعات الغذائية"، بعد أن قام المتهم الأول بتوجيه المتهمين للاتفاق على تنفيذ أوامر شراء لعدد كبير من أسهم الورقة المالية المشار إليها، فضلا عن قيامه بتمويل القيمة المالية لتلك العمليات التى تمت من خلال شركة مشرق لتداول الأوراق المالية، ونتج عن ذلك رفع سعر الورقة المالية، وأعقب ذلك قيام المتهمين ببيع الأسهم السابق شراؤها وتحويل المتحصلات المالية الناتجة من تنفيذ عمليات البيع للمتهم الأول، وذلك وفقا لتقرير من هيئة الرقابة المالية.


>تأجيل دعوى بنك مصر ضد محافظ الجيزة لإلزامه بسداد 66 ألف جنيه لـ7 سبتمبر

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