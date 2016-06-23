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حكومة الوفاق الليبية تعقد اول اجتماع موسع فى طرابلس

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حكومة الوفاق الليبية تعقد اول اجتماع موسع فى طرابلس حكومة الوفاق الليبية تعقد اول اجتماع موسع فى طرابلس
عقدت حكومة الوفاق الوطنى الليبية فى طرابلس اول اجتماع موسع منذ دخولها الى العاصمة الليبية نهاية مارس الماضى، بحسب ما اعلنت اليوم الخميس المدعومة من المجتمع الدولى على صفحتها فى موقع فيسبوك.

وقالت الحكومة فى بيان ان مجلس الوزراء عقد اجتماعه التشاورى الاول لسنة 2016 امس الاربعاء فى مدينة طرابلس برئاسة فايز السراج.

وأضافت ان السراج اكد فى مستهل الاجتماع على اهمية المرحلة التى تمر بها البلاد والمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، وانه جرى الاتفاق على ان يقدم الوزراء برامج عمل تفصيلية مرتبطة بجداول زمنية محددة.

وظهر فى صور نشرت على صفحة الحكومة فى موقع فيسبوك السراج وهو يترأس الاجتماع الحكومى بحضور 17 عضوا اخر فى الحكومة التى تضم 18 وزيرا بينهم ثلاثة وزراء دولة، ولها مجلس رئاسى يتألف من ثلاثة وزراء دولة وخمسة نواب لرئيس الحكومة.

وصل السراج وأعضاء اخرون فى الحكومة الى طرابلس فى 30 مارس، رغم تحذير سلطات الامر الواقع السابقة وتهديدها بتوقيفهم، قبل ان تبدأ حكومة الوفاق بتسلم الوزارات الواحدة تلو الاخرى مع تلاشى الحكومة الموازية واعلان غالبية الجماعات المسلحة فى المدينة تاييدها لحكومة السراج.

ولدت حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الامم المتحدة والمجتمع الدولى من اتفاق سلام وقعته اطراف سياسية ليبية فى المغرب فى ديسمبر الماضى، ونص على ان تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهى بانتخابات تشريعية.

تشهد ليبيا منذ العام 2011 صراعات على السلطة وفوضى امنية سمحت لتنظيمات متطرفة على رأسها تنظيم داعش بان تجد موطئ قدم لها فى هذا البلد الغنى بالنفط.

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مصر 365

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