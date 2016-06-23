الجيش العراقى يعتقل عناصر قيادية من تنظيم داعش بناحية القيارة بالموصل

تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية من اعتقال عناصر قيادية من تنظيم(داعش) خلال عملية عسكرية بناحية القيارة جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وكشف مصدر بجهاز مكافحة الإرهاب ، اليوم الخميس، عن أن فوجا من قوات الفرقة الذهبية تحرك فجر اليوم فى عملية سرية بأمر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى بمنطقة القيارة بعد ورود معلومات استخبارية بوجود قادة بارزين من داعش.. وأشار إلى أن القوة داهمت موقع اجتماع قيادات داعش بالقيارة الذين سلموا أنفسهم للقوات دون مقاومة.

وانطلقت يوم السبت 18 يونيو المرحلة الثانية لتحرير نينوى بمشاركة قوات "مكافحة الارهاب"‬ والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى‬ وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيادرة جنوب ‏الموصل بنينوي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت يوم الخميس 24 مارس انطلاق المرحلة الأولى لعملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش بمشاركة قوات الجيش والعشائر و"البيشمركة" باسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولى، وحررت العديد من القرى بقضاء القيارة جنوبى الموصل، التى اجتاحها التنظيم فى يونيو 2014.