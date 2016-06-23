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مخرج «نص يوم»: هذا رأيي بأعمال الليث حجو وحاتم علي

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الخميس 23-06-2016 16:27

صرّح مخرج عمل المسلسل التلفزيوني «نص يوم»، سامر برقاوي، بأن الدراما السورية والعربية تشهد منافسة لهذا العام، وقد شده منها المسلسل الاجتماعي «الندم» للمخرج الليث حجو، والجزء الثاني من «العراب» للمخرج حاتم علي، أما في الدراما العربية؛ فقد رأى أن مسلسل أفراح القبة من الأعمال المميزة لهذا العام، وعن رأيه بالثنائي تيم حسن ونادين نسيب نجيم، قال: «أنا مؤمن بهذا الثنائي الفني، كما أؤمن بالثنائيات الفنية الناجحة التي مرّت سابقاً في السينما والتلفزيون، ولكن عليّ كمخرج أن أجهّز لهما الجو المواتي؛ لذلك أسعى إلى تقديمهما بشكل مختلف، في نوع دراما جديد فيه الكثير من النضج على مستوى الصورة والمضمون».

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سيدتي