هل تقلّد نادين نسيب نجيم أجلينا جولي؟

لا تزال تهمة التقليد والإستنساخ تلاحق مسلسل "نص يوم" وبطلته الممثلة نادين نسيب نجيم، التي أصبحت محط متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ أن هناك من يترصد أداءها ويرى أنها تسعى إلى تقليد أنجلينا جولي، من منطلق أن مسلسل "نص يوم" مقتبس من فيلم أنجلينا جولي وأنطونيو بانديراس"Original Sin ".

فلقد تمّ تداول صورة تجمع بين نادين نسيب نجيم وتيم حسن، وهو يحاول خنقها، وتم مقارنتها بصورة مماثلة تجمع بين أنجلينا جولي وبراد بيت من فيلم"Original Sin "

وسخر البعض من محاولة تقليد نادين الفاشلة لأنجلينا جولي، بينما علق آخرون بأنها تبدو وكأنها تضحك، في حين أن كثيرون أشادوا بتمثيل نادين ووجدوا أنه رائع.

إلى ذلك نشرت نادين على "إنستقرام " مشهداً من مسلسل "نص يوم" وهي في السرير مع تيم حسن وعلقت تحتها" بتذكر أدي هالمشهد كان متعب وأخد منا وقت ومجهود وكان تصوير بالليل للصبح . بس الحمد لله طلعت النتيجة قد تعبنا وزيادة يعطيك العافية يا صديقي . محبتي نادين نسيب نجيم".