وفاة النجم الأمريكي فريدي باورز

فارق النجم الأمريكي فريدي باورزFreddy Powers الحياة عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض باركنسون.

فريدي، نجم موسيقى الكونرتي والمؤلف، شارك خلال مسيرته الموسيقية في العديد من الأغنيات التي تعاون فيها مع عدد من المغنين المهمين ، وعلى رأسهم ميرل هاغارد Merle Haggard، حيث احتلت الأغاني المراتب الأولى.

ومن أهم الأغنيات التي تعاون فيها باورزمع هاغارد، والتي احتلت المراتب الأولى، هي:Let's Chase Each Other Around The Room،Natural High،وَPlace To Fall Apart.

يذكر أن فريدي باورز أنشأ مؤسسة خيرية لدعم الأبحاث المتعلقة بمرض الباركنسون، وهو متزوّج وليس لديه أولاد.