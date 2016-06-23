متهم يلقى نفسه من الطابق الرابع بنيابة الهرم أثناء نظر تجديد حبسه

ألقى عاطل بنفسه من الطابق الرابع أثناء عرضه على نيابة الهرم لنظر تجديد حبسه فى قضية سرقة بالإكراه، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بجسده ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بإلقاء متهم نفسه من الطابق الرابع بنيابة الهرم .

وكشفت التحريات أن المتهم متورط فى قضية سرقة بالإكراه وأثناء عرضه على نيابة الهرم لنظر تجديد حبسه قرر الانتحار فقفز من الطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور ونزيف داخلى، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة عامل انتحر لمروره بضائقة مالية فى الهرم