صراع الصفقات – تقرير: برشلونة يبحث عن بديل نيمار

قال تقرير صحفي إسباني إن نادي برشلونة يبحث عن بديل نيما ردا سيلفا نجم خط هجومه وذلك في حالة إذا ما قرر قائد البرازيل الرحيل عن النادي الكتالوني.

وحسب ما ورد بصحيفة "آس" الإسبانية فإن برشلونة يراجع عددا من الأهداف في سوق الانتقالات كبدلاء محتملين لنيمار الذي قد يرحل عن صفوف النادي الكتالوني.

وتأتي حالة الاستعداد القصوى لدى برشلونة نظرا لأن اللاعب لم يوقع على عقود تجديده مع الفريق، وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوفه إلى عدة أندية كبرى في أوروبا، لكن أكثرهم اهتماما يعد باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن برشلونة يجهز قائمة قصيرة لنجوم في خط الهجوم تمهيدا لاستبدال نيمار الذي قد يرحل في المستقبل القريب.

أقرب خيار لدى برشلونة هو باولو ديبالا نجم برشلونة والذي أثنى عليه ليونيل ميسي نجم البلوجرانا كثيرا في الماضي.

وكذلك، برشلونة معجب بكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وأنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، ولدى الأخير في عقده شرطا جزائيا بقيمة 80 مليون يورو، وأخيرا إيدين أزار جناح تشيلسي.

وساهم نيمار في الموسم الماضي بتتويج برشلونة بطلا للدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالمشاركة في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 31 هدفا، وصنع 27 هدفا.