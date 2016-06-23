القوات العراقية تسيطر على اكثر من 80 بالمئة من الفلوجة

اعلن قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدى الخميس ان القوات العراقية استعادت السيطرة على اكثر من 80% من المدينة من ايدى الجهاديين.

وقال الساعدى من الفلوجة استطيع القول ان اكثر من 80% من المدينة تحت سيطرة قواتنا.

وأضاف خلال تجواله فى الاحياء الواقعة فى شمال المدينة، والتى حررت حديثا بالنسبة لأعداد الارهابيين لم يبق سوى 10% منهم، او حتى 5% مما كان لديهم فى هذه المناطق. سنقتلهم جميعا ، دون اعطاء تقدير للأعداد المتبقية فى المدينة.

وأكد الساعدى بان المنطقة التى تشهد قتالا هى حى الجولان الواقع شمال غرب المدينة التى تبعد خمسين كليو مترا غرب بغداد.

كما لاتزال جيوب لمقاتلى تنظيم داعش فى منطقتى الأزركية والحصى الواقعتين فى مناطق ريفية غرب وجنوب المدينة.

وخفت حدة المعارك اليوم الخميس مع تركيز القوات العراقية جهودها على ازالة العبوات الناسفة وتفكيك المنازل المفخخة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الجمعة الماضية ان قوات الامن العراقية استعادت السيطرة على القسم الاكبر من مدينة الفلوجة، وان تنظيم داعش لم يعد يسيطر سوى على "بؤر صغيرة" فيها.

وشارك فى المرحلة الاولى من العملية التى كانت تهدف الى محاصرة المدينة الاف من الجنود والمقاتلين بينهم عدد كبير من الفصائل الشيعية.

وقاد جهاز مكافحة الإرهاب، وهو قوات النخبة العراقية عملية الاقتحام من الجنوب وتمكن خلال فترة قياسية من تحطيم كل الخطوط الدفاعية التى بناها التنظيم خلال اكثر من عامين من سيطرته على الفلوجة.

وكانت الفلوجة اولى مدن العراق التى سقطت مطلع 2014 بيد التنظيم المتطرف الذى شن بعدها هجمات كاسحة فى يونيو من ذلك العام وسيطر خلالها على مناطق اخرى فى شمال وغرب البلاد ولا سيما على الموصل.