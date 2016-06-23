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بالصور.. تفاصيل الموسم الرابع لـ«مصر تستطيع» على النهار اليوم

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كتبت: إنجي لطفي

قال الإعلامي، أحمد فايق، مقدم برنامج ” تستطيع”، على شاشة النهار اليوم، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن الموسم الرابع الجديد للبرنامج مقرر أن يبدأ خلال شهر أغسطس المقبل.

وأضاف فايق لـONA، أنه تم تسجيل الموسم الجديد من النمسا من خلال لقاءات حصرية مع العلماء المصريين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أكد فايق على اهتمام البرنامج أيضاً بالعلماء الشباب من بينهم المهندس حسين فهمي المستشار الرئيسي لشركة آي بي ام البالغ من العمر ٢٦ سنة، كما تم التسجيل مع أكرم عبد اللطيف أول رائد فضاء مصري حيث تم التصوير ما بين النمسا وألمانيا، وأيضاً التسجيل مع البروفسور فيكتور رزق الله عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية ومصمم مترو أنفاق هانوفر.

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