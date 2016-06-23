ننشر أسماء الـ«10 الأوائل» لمدارس التمريض بـ«المنوفية»

كتب – مراسل «ONA»

أعلنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل فى امتحانات الصف الثالث للمدارس الثانوية للتمريض.

وقدمت سرور التهنئة للطلاب وهم :

- أحمد أشرف موسى كشك ( 564 – شبين الكوم بنين)

- عبد الرحمن عبد المطلب رشدى – أول مكرر ( 564 – شبين الكوم بنين)

- سلمى خالد السباعى عز الدين ( 563.5 – بركة السبع )

- أمل احمد عبد الله الشنوانى ( 563 – تلا بنات)

- مصطفى طارق حبشى مهنا-رابع مكرر ( 563 – شبين الكوم بنين)

- سهير ممدوح عبد اللطيف ناصر ( 561 – الشهداء بنات)

- محمد على محمد الرغيوى ( 559.5 – شبين الكوم بنين )

- رحاب أمين رضا سعد ( 558.5 – بركة السبع )

- آية طلخان غانم الأعصر ( 558 – بركة السبع)

- محمد محسن محمد الدخميسى ( 557.5 – شبين الكوم بنين).