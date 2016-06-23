ننشر أسماء الـ«10 الأوائل» لمدارس التمريض بـ«المنوفية»

كتب – مراسل «ONA»
أعلنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل فى امتحانات الصف الثالث للمدارس الثانوية للتمريض.
وقدمت سرور التهنئة للطلاب وهم :
- أحمد أشرف موسى كشك ( 564 – شبين الكوم بنين)
- عبد الرحمن عبد المطلب رشدى – أول مكرر ( 564 – شبين الكوم بنين)
- سلمى خالد السباعى عز الدين ( 563.5 – بركة السبع )
- أمل احمد عبد الله الشنوانى ( 563 – تلا بنات)
- مصطفى طارق حبشى مهنا-رابع مكرر ( 563 – شبين الكوم بنين)
- سهير ممدوح عبد اللطيف ناصر ( 561 – الشهداء بنات)
- محمد على محمد الرغيوى ( 559.5 – شبين الكوم بنين )
- رحاب أمين رضا سعد ( 558.5 – بركة السبع )
- آية طلخان غانم الأعصر ( 558 – بركة السبع)
- محمد محسن محمد الدخميسى ( 557.5 – شبين الكوم بنين).