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تجديد حبس موظف بالوحدة المحلية بمغاغة بقضية الفساد الإدارى

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تجديد حبس موظف بالوحدة المحلية بمغاغة بقضية الفساد الإدارى تجديد حبس موظف بالوحدة المحلية بمغاغة بقضية الفساد الإدارى

 

أرشيفية

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مغاغة، بشمال المنيا، اليوم الخميس، حبس كلاً من عمر . ي . م، سكرتير الوحدة المحلية لمركز مغاغة، ونادر . م . ا ـ صاحب برج سكني، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، فيما قرر إخلاء سبيل عاصم، نائب رئيس المدينة بكفالة إلف جنية، في قضية الفساد الإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

وتورطهم في إصدار خطاب لصاحب برج سكني، يفيد بإزالة برج مخالف، للحصول على حكم قضائي، دون تنفيذ الإزالة فعلياً.
> وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، قد أعدت تقريراً للنيابة العامة، كشف وجود فساد إداري بالوحدة المحلية لمركز مغاغه، بحصول أحد أصحاب الأبراج السكنية، على خطاب بإزالة المخالفة دون الحقيقة، وتم إستدعاء المسؤليين والتحقيق معهم، وحبسهم إحتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

 

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