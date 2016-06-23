طلاب المنوفية : الامتحانات تسربت قبل بدء اللجان

مراسل ONA

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالمنوفية، اليوم الخميس، عقب امتحاني مادتي اللغة الفرنسية والاقتصاد، حيث أكدوا سهولة الإمتحانين، مؤكدين تسريب أوراق الإمتحان قبل بدء اللجان.

وقال مجدى طارق، من مدرسة كفر هلال الثانوية المشتركة، أنه فوجئ بعدد من الطلاب يتدولون امتحان على صفحات التواصل الإجتماعى فيس بوك تبين فيما بعد أنه امتحان مادة اللغة الفرنسية، مؤكداً أن الإمتحان جاء فى مستوى الطالب تحت المتوسط ولا يحتاج الى الغش.

وأضاف أنه فى الوقت بين الإمتحانين، وقبل امتحان مادة الإقتصاد، قام عدد من الطلاب بتدوال امتحان المادة وكتابة الإجابات على “التخت”، بالإضافة الى تهاون المراقبين داخل اللجان ما يسمح بالغش الجماعى وارتفاع صوت الطلاب لدرجة تفقد الطالب المتفوق التركيز.

فيما سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب، والذين اتهموا وزارة التربية والتعليم بالتقصير وإضاعة حق الطالب المتفوق ومجهود أنجالهم، مطالبين بإجراءات حاسمة تضمن عدم المسواه بين الطالب المتفوق والطالب الغشاش على حد تعبيرهم.