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التحفظ علي سفينة شحن جيبوتية متهمة ببيع النفط للقراصنة والجماعات المتطرفة‎

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التحفظ علي سفينة شحن جيبوتية متهمة ببيع النفط للقراصنة والجماعات المتطرفة‎ التحفظ علي سفينة شحن جيبوتية متهمة ببيع النفط للقراصنة والجماعات المتطرفة‎

أرشيفية

كشفت مصادر بالأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، التحفظ علي سفينة شحن جيبوتية ترفع علم “بليز”، تعمل في نقل المواد البترولية والكيميائية، وذلك بعد صدور منشور دولي بالتحفظ عليها لبيعها المواد البترولية، بطريقة غير شرعية لجماعات متطرفة ليبية، والقراصنة عن طريق إفراغ الحمولات بمراكب صغيرة .

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، قد أخطرت بمنشور دولى بضبط سفينة تسمي “Pristine g” جيبوتية الجنسية وترفع علم “بليز” ونشاطها نقل المواد البترولية والكيمائية، والتى تعمل فى نطاق الدول المطلة على ساحل البحر الأحمر، بعد التأكد من بيعها المواد البترولية، التي تنقلها لجماعات متطرفة بليبيا وللقراصنة.

وتمكنت القوات من ضبطها بالقرب من، منطقة رأس محمد شمال البحر الأحمر، وسحبها والتحفظ عليها بالغاطس الداخلي، للقاعدة البحرية بالبحر الأحمر، بسفاجا وتبين أن السفينة عند التحفظ عليها، كانت تقل كمية من النفط تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار، لصالح إحدى الشركات الإماراتية العاملة فى مجال النفط.

 

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