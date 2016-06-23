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محام بحرينى: أستدعاء 5 من رجال الدين الشيعة البارزين

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محام بحرينى: أستدعاء 5 من رجال الدين الشيعة البارزين محام بحرينى: أستدعاء 5 من رجال الدين الشيعة البارزين
قال نشطاء إن السلطات البحرينية استدعت اليوم الخميس 5 من رجال الدين الشيعة فى خطوة أخرى تاتى فيما يبدو ضمن حملة على المعارضة فى المملكة.

وتم استدعاء الخمسة إلى مركز للشرطة غربى العاصمة المنامة فيما بدأت محكمة إدارية النظر فى دعوى تقدمت بها وزارة العدل لحل جمعية الوفاق الشيعية التى تمثل المعارضة الرئيسية فى البلاد وذلك فى أعقاب حكم قضائى هذا الشهر.

وقال عبد الله الشملاوى محامى جمعية الوفاق فى حسابه على تويتر إن المحكمة أجلت الدعوى إلى الرابع من سبتمبر أيلول لمنح الوفاق الوقت للرد.

ويتحقق متحدث باسم وزارة الداخلية من صحة التقرير.

وتقول البحرينية إنها تلاحق الأفراد والجماعات الذين تتهمهم بإثارة التوترات الطائفية وإقامة علاقات مع إيران.

وذكر نشطاء أن السلطات استدعت رجال الدين الخمسة -وبينهم الشيخ فاضل الزاكى رئيس المجلس الإسلامى العلمائى الذى حلته الحكومة منذ ما يزيد عن عامين- إلى مركز شرطة البديع فى المنامة.

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مصر 365

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