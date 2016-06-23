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شاحنات مياه تتوجه إلى السوريين العالقين على الحدود الأردنية

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شاحنات مياه تتوجه إلى السوريين العالقين على الحدود الأردنية شاحنات مياه تتوجه إلى السوريين العالقين على الحدود الأردنية
قال مسئول إغاثة دولى إن 32 شاحنة غادرت إلى الحدود الأردنية السورية لإيصال المياه إلى عشرات الالاف من اللاجئين السوريين الذين لم تصلهم المساعدات منذ مطلع الأسبوع.

وأضاف أن شحنة اليوم الخميس تمثل المحاولة الأولى المؤكدة لإرسال المياه من الأردن إلى اللاجئين العالقين منذ أغلق الأردن المنطقة ردا على هجوم دام على قواته يوم الثلاثاء.

وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مخولا باطلاع الصحفيين على الأمر.

ويحصل اللاجئون العالقون على الحدود منذ أشهر على الغذاء والمياه من وكالات إغاثة دولية مقرها الأردن.

وقال المتحدث باسم محمد المومنى إنه فى ظل إغلاق الحدود، سيتعين على جماعات الإغاثة إيجاد بدائل لإرسال الإمدادات من الأردن.

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مصر 365

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