أسوشيتدبرس: دبى تخفف قيود بيع الكحوليات فى نهار رمضان

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن إمارة دبى تفتح آفاقا جديدة بقرارها تخفيف القواعد التى تحظر بيع الكحوليات خلال نهار رمضان، فى خطوة رأت الوكالة أنها تعكس مدى تقدير حكام الإمارة للعائدات القادمة من السائحين ومن ضرائب الكحوليات.

وأضافت الصحيفة، أنه فى السنوات السابقة، كان الراغبون فى الحصول على البيرة أو النبيذ أن ينتظروا حتى غروب الشمس بعد الإفطار، وكانت الحانات الموجودة فى ناطحات السحاب بالمدينة تعزف الموسيقى الهادئة، وتتأكد من إخفاء الكحوليات خلف أبواب مغلقة وزجاج ملون خلال شهر رمضان.

ولكن قبل رمضان الحالى، أصدرت وزارة السياحة والتسويق التجارى فى دبى إشعارا لمديرى الفنادق فى الإمارة، وكل الحانات والنوادى الليلية فى دبى، يختص عملها داخل الفنادق، حتى فواتير المشروبات فى مطار دبى الدولى تأتى من فندق ملحق بالمطار.

ووفقا للإشعار الصادر فى 31 مايو، والتى حصلت أسوشيتدبرس على نسخة منه، فإنه يخطر الفنادق بأنه خلال التواريخ التى تشمل شهر رمضان، فإن مبيعات الكحوليات ستحكمها نفس القواعد العادية فى مقابل الحد من ساعتها.

وردا على سؤال من الوكالة الأمريكية لوزارة السياحة حول تغيير القواعد، قالت الوزارة إن ضمان تجربة رائعة تدوم للزائر هو أساس توجهنا، ويظل متسقا مع أهمية دبى كوجة سياحية من الطراز العالمى. ولم تناشد وزارة السياحة السائحين أن يحترموا قواعد رمضان، إلا أنها أشارت فى بيان لها أنه مع توقع زيارة حوالى مليون سائح لدبى خلال رمضان، فإنهم يتوعون أن كل المشغلين والمسافرين سيحترمون الشهر الكريم ويأخذوا فى الاعتبار الحساسيات الثقافية، ورفضن الوزارة القول لماذا قرر المسئولون تغيير الموقف القديم من بيع الكحوليات فى رمضان هذا العام.

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