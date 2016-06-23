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4 نصائح تساعدك على التخلص من الدهون فى رمضان

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4 نصائح تساعدك على التخلص من الدهون فى رمضان 4 نصائح تساعدك على التخلص من الدهون فى رمضان
البحث يوميا عن طرق للتخلص من ليست مهمة من يعانون من السمنة فقط ولكن الباحثين يوميا يصلون إلى خطط وبرامج ونصائح تساعد كل من يعانى من السمنة فى التخلص منها.

واستكمالا لما يقوم به العلماء، قدم الموقع الأمريكى "MENSFITNESS" مجموعة من النصائح التى وصل لها خبراء التغذية للتخلص من الدهون خاصة بعد تناول وجبات دسمة على الموائد الرمضانية اليومية، ومن هذه النصائح..

1. يوم فرى..


>وهو ما نطلق عليه اسم يوم مكافأة الجسم، ويكون لمدة وجبة واحدة فقط فى اليوم بعد أسبوع من التزام شديد بالنظام الغذائى الذى ينصح به الطبيب لك، وهذه الوجبة تشمل الحلو والحادق معا.

2. الابتعاد عن الدقيق الأبيض..


>عند دخول الدقيق الأبيض فى الطعام سواء على هيئة خبز أو أنواع مختلفة من الشوربة يكتسب الفرد سعرات حرارية عالية تتراكم على هيئة دهون فى الجسم يصعب التخلص منها فيما بعد.

3. مقاومة الحلويات..


>من أهم الخطوات التى لابد أن يقف عندها الفرد، خاصة فى رمضان، حيث يكثر أطباق الحلويات بعد وجبة الإفطار، وهو ما يزيد من تراكم الدهون فى الجسم بصورة كبيرة، ومقاومة هذه الحلويات أهم الخطوات التى لابد أن يقوم بها من يريد التخلص من دهون جسمه سريعا.

4. العزيمة فى الرجيم..


>من الخطوات الهامة التى تساعد سريعا فى التخلص من الدهون الزائدة، بالعزيمة تستطيع التوقف عن تناول كل الوجبات الدسمة والتى هى محببة لدى الجميع بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية الصعبة التى تخلص جسمك من الدهون.

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