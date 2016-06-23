ضبط 5 طالبات أثناء الغش بالكارت الذكى فى اللغة الفرنسية بالبحيرة

أكدت مصادر مطلعة بغرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ضبط 5 طالبات بلجان مركز كفر الدوار خلال محاولتهن الغش الالكترونى عن طريق الكارت الذكى فى مادة اللغة الفرنسية، وتم إحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط طالبتين أثناء الغش بالكارت الذكى خلال امتحان الجغرافيا فى البحيرة
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يذكر أن 26 ألف و743 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة يؤدون الامتحانات فى 92 لجنة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير عملية الامتحانات.
>ضبط طالبتين أثناء الغش بالكارت الذكى خلال امتحان الجغرافيا فى البحيرة
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