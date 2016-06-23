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ضبط 5 طالبات أثناء الغش بالكارت الذكى فى اللغة الفرنسية بالبحيرة

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ضبط 5 طالبات أثناء الغش بالكارت الذكى فى اللغة الفرنسية بالبحيرة ضبط 5 طالبات أثناء الغش بالكارت الذكى فى اللغة الفرنسية بالبحيرة
أكدت مصادر مطلعة بغرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ضبط 5 طالبات بلجان مركز كفر الدوار خلال محاولتهن الغش الالكترونى عن طريق الكارت الذكى فى مادة اللغة الفرنسية، وتم إحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

يذكر أن 26 ألف و743 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة يؤدون الامتحانات فى 92 لجنة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير عملية الامتحانات.


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