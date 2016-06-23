30 يونيو ..نظر تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصى

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، 30يونية القادم، لنظر تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي، في اتهامهما بتقاضي رشوة .

ضبطت الأجهزة الرقابية، المتهم بالرشوة في مقر مكتبة وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز، وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر، لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى، مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات، الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من، ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ، ورجال الأموال العامة .