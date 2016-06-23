نادي «المقاولون العرب» يطلب انضمام كابتن «أسوان»

كتب – مراسل «ONA»

قام نادي «المقاولين العرب» بإرسال فاكس رسمي إلى نادي أسوان للمطالبة بانضمام اللاعب أمير عابد كابتن أسوان خلال الموسم المقبل.

وقال مصطفي أمين عضو مجلس ‘دارة نادى أسوان والمشرف علي الكرة، إنَّ مجلس إدارة أسوان يقوم حاليا بدراسة الطلب اللي تقدم به «المقاولون العرب»

لانضمام أمير عابد إليه وذلك بالتنسيق مع عماد النحاس المدير الفني لأسوان، مشيرا إلى أنَّ العلاقة طيبة للغاية بين أسوان والمقاولين العرب.

وتابع:” هناك تعاون كبير بين الناديين خلال السنوات الماضية لذلك فهناك احتمالات كبيرة علي الموافقة علي طلب انتقال اللاعب أمير عابد مدافع اسوان إلى المقاولين العرب”.

يذكر أنَّ أميرعابد لاعب الجانب الأيمن لفريق أسوان هو كابتن الفريق ويبلغ من 27 عام من مواليد محافظة أسوان ومن ناشئي فريق أسوان.