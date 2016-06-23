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حريق بالسجن المركزى بالكويت وإصابة 20 شخصا باختناق

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حريق بالسجن المركزى بالكويت وإصابة 20 شخصا باختناق حريق بالسجن المركزى بالكويت وإصابة 20 شخصا باختناق
اندلع حريق فى السجن المركزى بدولة الكويت، ومعلومات أوليه تتحدث عن حالات اختناق بين المساجين. وتوجه 3 فرق إطفاء إلى السجن المركزى للسيطرة على الحريق.

وقالت القبس الكويتية، تتعامل فرق الإطفاء والإسعاف مع الحريق الذى التهم أحد أجزاء السجن المركزى، مما تسبب فى إصابة مالا يقل عن 20 شخصاً حتى الآن.

وقالت مصادر لصحيفة القبس، إن بلاغاً ورد عن اندلاع النيران فى أحد أجزاء السجن المركزى، وفور تلقى البلاغ هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى داخل السجن، مبينة أن الحصيلة الأولية دلت على إصابة مالايقل عن 20 شخصا بحالات اختناق، لافتة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفى الفروانية الذى غص بالمصابين، وسيتم نقل أى مصاب أخر إلى المستشفيات.


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