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نجمات هوليوود قبل وبعد عمليات التجميل!

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نجمات هوليوود قبل وبعد عمليات التجميل! نجمات هوليوود قبل وبعد عمليات التجميل!

انتشرت عمليات التجميل وبشكل سريع بكافة انحاء العالم، ما زاد الإقبال عليها بشكل فوري، لنتائجها الناجحة التي تصحّح عيوب الوجه والجسم وتمنح المرأة المزيد من الجمال والثقة بالنفس.

وحتى وأصبحنا نسمع أن معظم، بل جميع النجمات العالميات اقبلن على هذه العمليات لتصحيح شكل انوفهن أو لتكبير شفاهن مثلاً إلى ما هنالك من شد للبشرة، وتصحيح لعيوب وشوائب في الجسم لا نعرفها.

لهذا جمع لك موقع" سيدتي نت" مجموعة من الصور التي تظهر نجماتنا المفضلات بأشكالهن الحقيقية قبل العمليات التجميليّة وبعدها.

وستلاحظين أن الشكل الخارج اختلف كثيراً عن ذي قبل حتى في لون البشرة وشكل الاسنان ولون الشعر.

فشاهدي الصور وشاركينا رأيك بعمليات التجميل وهل تقدمين على إجراء عمليّة ما.

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سيدتي