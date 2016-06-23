جامعة الزقازيق: وحدة جديدة بالميكروسكوب الإلكترونى بكلية العلوم

قال الدكتور جمال عبد العزيز عنان، وكيل كلية العلوم لشئون البيئة بجامعة الزقازيق، إنه فى إطار الخدمات البحثية التى تحرص الكلية علي تقديمها داخل وخارج الجامعة تم الإستعانة بشركة jeol اليابانية لإضافة وحدة ديجيتال لنقل الصورة على الكمبيوتر للميكروسكوب الإليكترونى الخاص بالكلية لتصل قوة التكبير 7000 مرة.

ومن خلال الوحدة يتم فحص أسطح العينات سواء بيولوجية أو صخور أو معادن ويتم إلتقاط صورة للعينة بواسطة كاميرا ملحقة بالجهاز تعمل بأفلام 120 مم أبيض وأسود، كما يوجد بالمعمل جهاز لتجفيف العينات drayer ويوجد أيضا جهاز لتغطية العينات بالذهب أو الكربون coating

وأضاف، أن مركز الميكروسكوب الإليكترونى يخدم قسم علم الحيوان والنبات والميكروبيولجى والهستولوجى والخلية والوراثة بالكلية، حيث تقدم خدمة متميزة لطلبة الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراة" وطلبة البكالوريوس فى مشروعات التخرج، كما تقدم خدماتها أيضا للأفراد والهيئات خارج الجامعة وكذلك تقديم الإستشارات العلمية.

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