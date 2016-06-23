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رسميا - هال سيتي يجدد عقد المحمدي 3 سنوات

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رسميا - هال سيتي يجدد عقد المحمدي 3 سنوات رسميا - هال سيتي يجدد عقد المحمدي 3 سنوات

أعلن فريق هال سيتي الإنجليزي عن تجديد تعاقد لاعبه المصري أحمد المحمدي لثلاث سنوات مقبلين.

ونشر هال سيتي الذي صعد مؤخرا للدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقعه الرسمي بيانا يؤكد فيه احتفاظه باللاعب المصري الذي وقع على العقود يوم الخميس.

المحمدي انضم لصفوف هال سيتي عام 2012 على سبيل الإعارة من سندرلاند قبل أن ينضم بشكل نهائي للنمور.

ويعد اللاعب المصري أبرز اللاعبين في صفوف الفريق منذ تلك الفترة إذ شارك معه في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين بالإضافة لظهوره الأول في نهائي كأس إنجلترا.

كما حقق رقما فريدا في تاريخ النادي بعد أن شارك لـ99 مباراة متتالية في التشكيل الأساسي ببطولة الدوري.

وقال المحمدي عقب تجديد تعاقده "أنا سعيد بالبقاء هنا لثلاثة أعوام إضافية، جئت إلى هنا منذ 4 سنوات وكانوا رائعين".

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فيديو اليوم السابع