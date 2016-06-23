ضبط لحوم فاسدة بجزارة وحاتى الأمانة وشركة الطيب بالزيتون..وإعدامها أمام أصحابها



> شنت رئاسة حى الزيتون حملة مكبرة بقيادة السيد اللواء هشام عبد الحميد ـ رئيس حى الزيتون ومساعدى رئيس الحى والأجهزة التنفيذية ، والطب البيطرى و إدارة التموين والصحة وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية ومتابعة المحافظة والنائب وشرطة المرافق وقسم الزيتون على محلات الجزارة والسوبر ماركت لضبط المواد الغذائية الفاسدة ( اللحوم والدواجن ).

تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للإستخدام الأدمى والمجهولة المصدر وغير المدون عليها تاريخ الإنتاج ، وتم إعدامها امام المحلات وإصحابها محلات الجزارة هى جزارة الأمانة ومحل حاتى الأمانة بشارع طومان باى وشركة الطيب للمواد الغذائية 41 ش الاصبغ تم ضبط مخزن مدار للمجل به لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى وهى 20 كليو لحوم فاسدة ، 70 كيلوم مفروم غير صالحة ، وثلاجة شركة الطيب بها 125 كيلو لحوم فاسدة و 170 سجق فاسد غير صالح للإستخدام الآدمى ) سوبر ماركت أولاد عبد الحليم بجسر السويس تم ضبط 18 كيس همبورجر ـ 7 كليو مفروم ـ 8 كيس بانيه ـ 16 بطة ).

كما تم ضبط مخزن كبابجى بن البلد يوجد به كبد ودواجن غير صالحة تقدر بـ 85 كليو و 40 فرخة ) هذه الحملة لمراعة الصحة العامة لمواطنى حى الزيتون.