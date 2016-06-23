5 نصائح لتناول كعك العيد بدون دهون إضافية

يبدأ ماراثون محلات الحلويات فى تقديم أشهى أنواع الكعك والبسكويت والبيتى فور للعيد، ومعه كمية من الدهون والسعرات الحرارية العالية التى تزيد من المشكلات الصحية للجميع.

ولتجنب أضرار حلويات العيد هناك بعض الاحتياطات التى تقدمها الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، قائلة: "من الصعب اتخاذ قرار عدم تناول كل هذه الحلويات لأنها من أسس الاحتفالات فى مجتمعنا الشرقى ولكن الإفراط فى تناول كعك العيد يؤدى إلى تناول مشاكل صحية".

وتابعت: "تكمن مشكلة هذه الحلويات فى احتوائها على الدهون والسكريات بكثرة وهو ما يزيد السعرات الحرارية والدهون فى الجسم وما ينتج عنها من أمراض كثيرة، وتناول واحدة من كل نوع من الحلويات يكفى لتحقيق أقل الأخطار التى قد يتعرض لها الجسم بسبب تناول حلويات العيد".

وهناك بعض الخطوات التى يمكن أن يتبعها الفرد للتقليل من خطر الكعك والبسكويت وحلويات العيد وهى:

1. تناول المشروبات الحمضية يقلل من امتصاص الجسم للدهون، ومن هذه المشروبات "الجريب فروت، البرتقال، والليمون" لذلك يفضل تناولهم بعد حلويات العيد.

2. اختيار قطعة واحدة من كل نوع فى اليوم يكفى للاحتفال بالعيد، حيث إن قطعة الكعك الواحدة تعادل 400 سعر حرارى وهو بنفس مقدار السعرات الحرارية التى يمكن أن يتناولها الفرد فى الوجبة الكبيرة، مع الامتناع نهائيا عن تناول حلوى الغريبة لأنها عبارة عن خليط من السكر والسمنة.

3. تناول الشاى الأخضر بالليمون بعد تناول الكعك والبسكويت مباشرة لتقليل امتصاص الجسم للدهون.

4. يفضل عدم تناول حلويات العيد بعد تناول وجبة كبيرة حتى لا نضاعف كم السعرات الحرارية والدهون التى يأخذها الجسم، ولكن يفضل تناول هذه الحلويات بعد الوجبة الرئيسية بأربع ساعات حتى تكون المعدة قامت بهضم ما تناولته من قبل وتكون على استعداد لاستقبال وجبة أخرى.

5. تناول المشروبات الحارقة للدهون كالقرفة والزنجبيل بعد حلويات العيد، ولكن يمنع منه مرضى الضغط العالى.

وأشارت الدكتورة "علا" إلى أن مرضى السكر والكولسترول من أكثر المرضى تأثرا بحلويات العيد، لهذا يفضل التزامهم بالأدوية وتعليمات الطبيب بدقة، وتناول قطعة واحدة من حلويات العيد ليس فى اليوم ولكن على مدار أيام العيد بالكامل.

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