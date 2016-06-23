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عبور 38 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن

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عبور 38 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن عبور 38 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 38 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و400 الف طن وان اكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC SAVONA بحمولة 158 الف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى .

وعبرت 14 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 900ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا أيضاMSC JADE بحمولة 195 الف طن.

مميش: 172 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 10.5 مليون طن خلال 4 أيام
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مصر 365

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