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نائب بشمال سيناء: توفير جهاز الفيش المميكن بمركز بئر العبد

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نائب بشمال سيناء: توفير جهاز الفيش المميكن بمركز بئر العبد نائب بشمال سيناء: توفير جهاز الفيش المميكن بمركز بئر العبد
قال النائب رمضان سرحان عضو مجلس النواب بشمال سيناء، إنه حصل على موافقات بتوفير جهاز الفيش المميكن لمركز ومدينة بئر العبد، بعد مخاطبة رئيس قطاع الأحوال المدنية بشأن توفير جهاز استخراج الفيش المميكن لتسهيل الأمر علي المواطنين في محافظة شمال سيناء.

وأضاف فى تصريحات له اليوم الخميس، أن الأهالى اشتكوا من اضطرارهم للسفر للحصول على هذه الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم توفير المكان المناسب داخل قسم شرطة بئر العبد وفقًا لاشتراطات قطاع الأحوال المدنية.


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