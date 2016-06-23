"صحة شمال سيناء": إعدام 1500 علبة زبادى و300 علبة عصير منتهية الصلاحية

أعدمت مديرية الصحة بشمال سيناء 1500علبة زبادى و300 علبة عصير أنواع مختلفة تبين إنتهاء صلاحيتها.

وأفاد بيان صادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ شمال سيناء، قاد المقدم ايمن عبد القادر رئيس مباحث التموين حملة أسفرت عن ضبط العديد من المواد الغذائية غير صالحة للأستخدام الآدمى، وتم عمل العديد من المخالفات الصحية وتقديمها للقضاء للتصرف، وإعدام 1500 علبة زبادى أنواع مختلفة، و300 علبة عصير أنواع مختلفة.

وأشار البيان إلى أستمرار الحملات أسبوعياً بأنحاء المحافظة، وتطبيق القانون لردع المخالفين حرصا على صحة وحياة المواطنيين.

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