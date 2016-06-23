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آخر استطلاع قبل الاستفتاء يظهر تفوق حملة بقاء لندن بـ"الأوروبى" بـ10 نقاط

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آخر استطلاع قبل الاستفتاء يظهر تفوق حملة بقاء لندن بـ"الأوروبى" بـ10 نقاط آخر استطلاع قبل الاستفتاء يظهر تفوق حملة بقاء لندن بـ"الأوروبى" بـ10 نقاط
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن آخر استطلاع للرأى قبل بدء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أظهر تقدم حملة البقاء بعشر نقاط على حملة الخروج.

وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعا للرأى أجرته شركة "بوبيولوس" على الإنترنت قبل بدء التصويت على الاستفتاء، يظهر أن حملة البقاء ستتمكن من الحصول على 55% من الأصوات مقابل 45 لحملة الخروج.

وأوضحت "الإندبندنت" أن هذه النتائج هى الأقوى، حتى الآن، والتى تظهر تقدم "البقاء" قبل الاستفتاء، مشيرة إلى أن معظم مؤسسات الاستطلاعات تظهر تقدم حملة "البقاء".

إسبانيا أكثر المتضررين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى
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