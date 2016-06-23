ليلة رمضانية تتحول إلي مظاهرة في حب فلسطين علي المكشوف بالأوبرا

استضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم في اطار سهراتها العربيه خلال شهر رمضان أمسية فنية لدولة فلسطين أقيمت علي المسرح المكشوف وحضرها عددا من الدبلوماسيين العرب والأجانب والشخصيات العامة والتنظيمات الشعبية وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر .. تحولت الي مظاهرة حب وبدأت بكلمة لسفير فلسطين بالقاهره ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية جمال الشوبكي أكد خلالها علي اهمية التراث الفلسطيني الذي تتوارثه الاجيال حفاظا علي الهوية الفلسطينة الذي يحاول البعض طمسها ووأشار إلي ضرورة انتقاله إلي الأجيال الجديدة خاصة من أرض مصر حاضنه الثقافة والفنون .

وأشاد بأهمية دور مصر المؤثر والفعال في القضيه الفسطينيه و للمنطقة العربية باكملها ثم قدمت فرقة يلالان التي تزور مصر للمرة الأولي بعد تأسيسها في مدينه رام الله عام ٢٠٠٥ مجموعة مختارة من الأغاني التراثية لكبار المطربين العرب مثل: الشيخ إمام، فيروز، سيد درويش، محمد عبد الوهاب وزياد الرحباني.

بالإضافة إلى عدد من الموشحات الأندلسية والاغاني التراثية الفلسطينية .