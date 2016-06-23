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تعرف على أسباب ألم الأسنان بعد حشوها.. وطرق العلاج

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تعرف على أسباب ألم الأسنان بعد حشوها.. وطرق العلاج تعرف على أسباب ألم الأسنان بعد حشوها.. وطرق العلاج
حشو الأسنان علاج أثبت فاعليته للتغلب على مشكلات التسوس المختلفة، وهو حل بديل عن خلع الأسنان حتى لا تشعر بأى ألم، ورغم كل مزايا حشو الأسنان إلا أنها لا تخلو من بعض المشكلات المرتبطة بها مثل الألم الذى يشعر به المريض بعد الانتهاء من الحشو.

أنواع حشو الأسنان


>وأضاف الدكتور "محمد عطية"، أخصائى علاج الأسنان، عن خطوات علاج ألم الأسنان بعد الحشو، قائلا: "تظهر مرحلة التسوس ليبدأ المريض رحلة حشو الأسنان، وهناك نوعان من حشو الأسنان بلاتينى وهو ذات لون فضى ويفضل استخدامه فى الأسنان الداخلية حتى لا يظهر اختلاف لونه عن باقى ألوان الأسنان، والنوع الآخر هو حشو الليزر وهو يتميز بقرب درجة لونه إلى حد كبير من لون الأسنان الطبيعية، ويستخدم عادة فى الأسنان الظاهرة فهو يظهر كأنه طبيعى".

أسباب ألم الأسنان بعد الحشو


>وأضاف عطية: "ومن بين المشكلات التى يشعر بها بعض المرضى بعد الحشو الإصابة بحساسية الأسنان، خاصة عند تناول المشروبات الساخنة والباردة، وعند قضم الأطعمة، ألم عند لمس الأسنان، ومراجعة الطبيب أمر هام عند استمرار الألم فترة طويلة للتعرف على السبب الرئيسى للألم فهناك بعض أنواع من الحساسية تحدث بسبب مادة الحشو المستخدمة".

علاج ألم الأسنان بعد الحشو


>ويشير الدكتور "محمد" إلى أن علاج حساسية الأسنان أصبح له العديد طرق العلاج مثل المسكنات بـ"المضمضة" ومعجون الأسنان المهدأ لكل أنواع الحساسية، وفى حالة تفاعل اللثة مع مادة الحشو على الطبيب تغيير مادة الحشو حتى يتخلص المريض من الألم الشديد الذى يشعر به.

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