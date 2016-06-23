أطباء الكبد يطالبون بسرعة اعتماد عقارى "زيباتيير" و"ابكلوزا" لعلاج فيروس C

طالب الدكتور محمد على عز العرب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ومؤسس وحدة الأورام بمعهد الكبد القومى بسرعة تسجيل عقار الزيباتيير لعلاج فيروس سى والذى يتكون من "الجراسوبرفير مع الالبا سفير"، وأيضا عقار الهارفونى الجديد "إبكلوزا" والذى يتكون من" السوفالدى" مع "فلباتاسفير".

وقال الدكتور عز العرب إن "ابكلوزا " و"زيباتيير" أخذا توصيف الجمعية الأوروبية للكبد إبريل الماضى بفعاليتهم لعلاج النوع الجينى الرابع، موضحا أن التجارب الاكلينيكية للمرحلة الثالثة للهارفونى الجديد "إبكلوزا " EPCLUSA أثبت نسبة شفاء بلغت 100% فى النوع الجينى الرابع.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب أن الاستجابة المستديمة بعد 3 أشهر من وقف العلاج كانت 100%، وأجريت دراسة على 116 يعانون من النوع الجينى الرابع ضمن 1000 مريض يعانون من جميع الأنواع الجينية.

وأشار إلى أن الدراسة سميت استرال 1 كما بينت دراسة أخرى اسمها استرال 4، والتى أجريت على مرضى التليف الكبدى غير المتكافئ أن نسبة الاستجابة المستديمة كانت 100%.

وأكد الدكتور محمد على عز العرب أن اللجنة الاستشارية للأدوية التابعة لهيئة الأدوية الأوروبية "CHMP" أوصت فى شهر مايو الماضى باستخدام هذا العقار فى دول الاتحاد الأوروبى، موضحا أن مؤتمر برشلونة أوصى باستخدام "أبكلوزا "و"زيباتيير" كعقارين هامين لعلاج النوع الجينى الرابع، ومن هنا ننادى بسرعة تسجيل عقار "الابكلوزا" والبدائل المصرية وكذلك سرعة الانتهاء من إجراءات زيباتيير فى الادارة المركزية للصيدلة بنظام "الفاست تراك" أو التسجيل السريع لفاعلية هذه العقاقير الجديدة لعلاج فيروس سى من النوع الجينى الرابع.

وأوضح "عز العرب" أن كثرة الأدوية المسجلة الفعالة والقليلة الآثار الجانبية، تأتى فى صالح المريض المصرى مؤكدا أن تنوع وكثرة هذه الأدوية ستعطى أنسب النتائج حسب حالة كل مريض.

ولفت إلى أن التنافس بين شركات الأدوية سيؤدى إلى انخفاض السعر مما سيؤدى إلى زيادة عدد المرضى الذين سيتم علاجهم وصولا للهدف الطموح، لمبادرة الرئيس بعلاج مليون مريض سنويا، علما بأنه تم حتى الآن إدخال 350 ألف مريض منذ بداية برنامج العلاج فى 16 أكتوبر 2014 على نفقة الدولة.

وأضاف أنه حدثت انفراجة كبيرة فى علاج المرضى منذ تولى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وإعلانه القرار الهام باعتماد الأدوية المصرية لعلاج المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة، مما أحدث انفراجة كبيرة فى عدد المرضى الذين تم علاجهم وانخفاض قائمة الانتظار فى معظم المراكز، ومن المتوقع اعلان اختفاء قوائم الانتظار أوائل أغسطس المقبل، وأنه يوجد مركزان يعانيان من قوائم انتظار كبيرة، منها حميات بنها، ويتم حاليا التدخل السريع لخفض قوائم الانتظار.

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