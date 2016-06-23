الأمن يفجر 4عبوات ناسفة بدون خسائر ويقبض على 11مشتبها بهم فى شمال سيناء

فجرت قوات أمن شمال سيناء 4 عبوات ناسفة تم رصد تواجدها فى مناطق متفرقة على مسار تحركات القوات بوسط سيناء وشرق العريش والشيخ زويد ورفح.

وقال مصدر أمنى إن العبوات تم كشفها وتفجيرها عن بعد بإطلاق النار عليها دون وقوع خسائر، وتبين أن خلايا تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس زرعت هذه العبوات بهدف تفجيرها أثناء سير الحملات الأمنية.

أضاف المصدر أن العمليات الأمنية متواصلة، وتم خلالها توقيف 11 مشتبها بهم جار التحقيق معهم، كما دمرت عددا من البؤر الإرهابية وأماكن إيواء خاصة بعناصر مسلحة.

وقال المصدر إنه تم العثور على كميات من المتفجرات فى أحد المنازل أثناء حملات التمشيط بمنطقة الشيخ زويد.

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