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مصرى يختطف صيادين ألبانيين بسبب مستحقات مالية

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مصرى يختطف صيادين ألبانيين بسبب مستحقات مالية مصرى يختطف صيادين ألبانيين بسبب مستحقات مالية
قالت الشرطة الألبانية إن رجلا مصريا قال أن له متأخرات مالية تصل إلى 70 ألف يورو (79 ألف دولار) احتجز صيادين ألبانيين على متن قارب.

وأضافت الشرطة اليوم الخميس، أن عادل محمد سلام (30 عاما) غادر ميناء دوريس الألبانى يوم السبت مع ربان وصياد آخر.

وبعد ثلاثة أيام، فقد صاحب القارب، الذى يقول إنه ليس مدينا بأموال له، وذلك خلال الاتصال بالقارب، وتابعت الشرطة أنها فشلت فى العثور عليه فى المياه الألبانية.

وتردد أن عادل محمد سلام اتصل بمصرى يعمل فى ميناء دوريس، مبلغا إياه أن القارب قريب من ميناء الاسكندرية ، ووردت أنباء ان سلام هدد بإغراق القارب بالمواطنين الألبانيين الموجودين على متنه.

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مصر 365