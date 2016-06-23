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محمد نشأت : أستعد لتصوير فيلم كوميدي مع بيومي فؤاد

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محمد نشأت : أستعد لتصوير فيلم كوميدي مع بيومي فؤاد محمد نشأت : أستعد لتصوير فيلم كوميدي مع بيومي فؤاد

الفنان الشاب محمد نشأت

كتبت: إنجي لطفي

أعرب الفنان الشاب محمد نشأت، عن سعادته بردود الأفعال التي لقاها دوره في مسلسل “الميزان” الذي يتم عرضه في رمضان من بطولة أحمد فهمي ولفيف من النجوم.

وأكد نشأت، أن دوره فى المسلسل جاء بناء على ترشيح من مخرج العمل أحمد خالد موسى بعد أن حقق دوره في مسلسل بعد البدايه نجاحاً كبيرًا العام الماضي مع الفنان طارق لطفي، حيث طلبه المخرج للمشاركة فى الميزان وأكد له أن يثق فى إمكانياته وتأديه الدور بشكل مميز.

,وتحدث نشأت عن تواجده فى الدراما الرمضانيه هذا العام من خلال مسلسل أخر وهو 7 أرواح بطولة خالد النبوى حيث يقوم بدور كوميدى رشحه له مخرج العمل طارق رفعت ، مشيرا أن رفعت وقف بجانبه كثيرا وقدم له كل الدعم ، لذلك يسعى لتقديم كل مالديه للظهور بشكل أفضل ليكون عند حسن ثقة المخرج به.

وقال مذيع “الراديو 9090″ إنه يستعد لتقديم دور جديد فى فيلم كوميدى مع الفنان أحمد فتحى والفنان بيومى فؤاد، والمخرج هشام فتحى، سيبدأ تصويره عقب عيد الفطر المبارك، بالاضافة لقرأته ورق مسلسلان جدد لم يحسم موقفه منهم حتى الآن.

من ناحية أخرى وعلى صعيد العمل الإعلامى قال نشأت أنه لن يترك العمل فى مجال الإعلام أو الإذاعة خلال الفترة المقبلة من أجل التفرغ للتمثيل قائلا: “الراديو 9090 رقم واحد فى حياتى وتأتى بعده السينما والتليفزيون
> جدير بالذكر أن نشأت حصل على أفضل ممثل صاعد فى دراما رمضان خلال أحد الاستفتاءات التى أجرتها إحدى الصحف الكبرى فى

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