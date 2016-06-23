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اليوم ..«عمرو يوسف» ضيف «رامز بيلعب بالنار»

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اليوم ..«عمرو يوسف» ضيف «رامز بيلعب بالنار» اليوم ..«عمرو يوسف» ضيف «رامز بيلعب بالنار»

كتب: مصطفى حمزة

يستضيف النجم رامز جلال 7 مساء اليوم الخميس في برنامج “رامز بيلعب بالنار”، على قناة “MBC ”، النجم عمرو يوسف، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته، محققاَ النجاحات ومُحلّقاً بعيداً عن المنافسة.

وتُفجر الحلقة اليوم الكثير من المواقف الغير متوقعة والمثيرة والتي حبست أنفاس عمرو يوسف في مُغامرة الظهور مع رامز جلال.

برنامج “رامز بيلعب بالنار”، يُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على “MBC مصر”، 7:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر”، 1:00 بعد منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة 7:00 مساءً الجمعه 24 يونيو 2016.

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