الميسترال تصل الرصيف الحربى لقاعدة الإسكندرية.. وإطلاق الصافرات البحرية

وصلت منذ قليل حاملة المروحيات المصرية ميسترال جمال عبد الناصرإلى الرصيف الحربى المخصص لها فى قاعدة الإسكندرية البحرية، وكان فى فى استقبالها قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- أول فيديو وصور لدخول حاملة المروحيات "ميسترال" إلى سواحل الإسكندرية
- حاملة المروحيات ميسترال "جمال عبد الناصر" تصل سواحل الإسكندرية
وتم إطلاق الصافرات البحرية والمشاعل احتفالًا بقدومها ودخولها الخدمة إلى صفوف القوات المسلحة.
>- أول فيديو وصور لدخول حاملة المروحيات "ميسترال" إلى سواحل الإسكندرية
- مروحيات الهليكوبتر تحلق أعلى "الميسترال" لتأمين دخولها إلى قاعدة الإسكندرية
- حاملة المروحيات ميسترال "جمال عبد الناصر" تصل سواحل الإسكندرية
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